В Україні грип А/H1N1 виявлено у 225 осіб

В Україні діагноз “грип А/H1N1” підтверджено у 225 осіб, в тому числі у 17 померлих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров`я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"У нас було проведено дослідження зразків 1168 тисяч осіб, з них у 225 підтверджено, що це грип вірусу А/H1N1. Серед померлих офіційно на грип А підтверджено 21 випадків та 17 – на вірус “каліфорнійського” грипу", - сказав В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, лабораторними дослідженнями за останню добу у двох випадках вірус А/H1N1 не підтвердився.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 листопада в Україні внаслідок грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій померло 344 осіб, зокрема, за останню добу - 18.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, станом на 18 листопада, загалом в Україні зареєстровано 1 млн. 502 тис. 345 випадків захворювання на грип та ГРВІ. Госпіталізованими за весь час епідемії (з 29 жовтня) були 85 тис. 904 людини. 233 людини перебувають у відділеннях реанімації, 42 – на штучній вентиляції легень.

Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також у Києві.