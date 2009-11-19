Тернопільщина отримала 60% обіцяних коштів для медиків

Тернопільщина отримала 57% коштів для оплати понаднормової роботи медичних працівників під час епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії обласної ради повідомив начальник Управління охорони здоров’я обладміністрації Богдан ОНИСЬКІВ.

“Кошти надійшли, вони вже є на казначейському рахунку. Зараз ми тільки думаємо, як їх розподілити, оскільки надійшло 2 млн. грн. а не 3,5 млн. грн., як ми просили”, - сказав Б.ОНИСЬКІВ.

Він також зауважив, що зараз в області хворіють 8% лікарів, які безпосередньо контактували із хворими при їх лікуванні. Третина лікарів-інфекціоністів перехворіла на першому етапі, додав начальник Управління охорони здоров’я.

“На жаль, під час епідемії внаслідок захворювань двоє медпрацівників в області померли”, - констатував Б.ОНИСЬКІВ.

За його даними, загалом в області під час епідемії померли 22 особи, з них одна дитина, одна вагітна та дві породіллі. Серед померлих у двох діагностовано грип А/H1N1.

Цей вірус також було лабораторно встановлено ще у 6-ти хворих, які вилікувалися.