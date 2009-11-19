Більшість росіян пробують першу сигарету в 3 класі

Сьогодні відзнічається Міжнародний день відмови від куріння, який проводиться кожен третій четвер листопада.

Більшість російських курців пробують першу сигарету у віці 10 років, передає РІА Новини слова експерта ВООЗ по боротьбі з табакокурінням в Росії, директора НДІ пульмонології Миколи Антонова.

За його даними, в Росії палить більш як 60 відсотків населення. Директор НДІ пульмонології додав, що ВООЗ оцінює поширеність куріння в країні як високу, якщо більш як 50 відсотків її населення є курцями.

Антонов заявив, що в Росії частка чоловіків, що палять, залежно від регіону становить 70-75 відсотків. Росіянки менш схильні до згубної звички - серед них палять 35-40 відсотків.

Він відзначив, що останніми роками збільшується поширеність куріння серед російських жінок і дітей. Зокрема, 50-55 відсотків учнів пробували палити за час навчання в школі. За словами експерта ВООЗ, свою першу сигарету діти пробують в 10 років або в третьому класі, а до закінчення школи близько 30 відсотків хлопчиків стають курцями.

medportal.ru