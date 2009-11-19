На Тернопільщині та Львівщині відновлюють навчання

У Тернополі з 23 листопада відновлюється навчання в освітніх закладах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні міська надзвичайна протиепідемічна комісія під головуванням заступника міського голови з соціальних питань Романа ЛЕГКОГО.

Під час засідання головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНИЧЕВ зауважив, що станом на 19 листопада інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип у місті становить 54,16 хворих на 10 тис. населення і є нижчим за показник цього ж дня у минулому році, коли він склав 63,66 хворих на 10 тис. населення. В. ПАНИЧЕВ додав, що динаміка зниження рівня захворюваності, яка спостерігається на території Тернополя упродовж тижня, покращення епідеміологічної ситуації, а також закінчення терміну дії карантину, оголошеного на державному рівні, є підставою припинити обмежувальні заходи щодо роботи навчальних закладів та інших суспільних установ.

При цьому він наголосив, що повернення у місто великої кількості студентів та учнів призведе до зростання рівня захворюваності, тому у навчальних закладах слід і надалі зберігати протиепідемічний режим. “Коли не буде протиепідемічного режиму, вірус може відновитися, тому кожному слід особливо дбати про здоров’я, дотримуватись правил гігієни, здійснювати профілактичні заходи”, - підкреслив В. ПАНИЧЕВ.

Відтак комісія прийняла рішення про відновлення навчання та роботи дошкільних навчально-виховних закладів. При цьому Міському управлінню освіти доручено, зокрема, залучити педагогічний колектив для активного виявлення хворих на грип та ГРВІ, відновити щоденну звітність про кількість відсутніх дітей по хворобі, стан дотримання температурного режиму в приміщеннях, дотримуватись вимог плану заходів в передепідемічний період.

Міське управління транспорту та зв’язку зобов’язано забезпечити контроль за щоденним проведенням профілактичної дезінфекції салонів автотранспорту, що задіяний на пасажирських перевезеннях.

Із 23 листопада у Львівській області теж буде відмінено карантинні заходи. Таке рішення було ухвалено під час засідання Державної надзвичайної протиепідемічної комісії у Львівській обласній державній адміністрації.

Як розповів УНІАН заступник голови Львівської ОДА Ярослав КАШУБА, «з урахуванням зниження захворюваності на грип та ГРЗ протягом 46-го тижня в порівнянні з 45-м тижнем в 2,3 раза, наближення інтенсивних показників до епідемічних порогів – під час засідання комісії було ухвалено недоцільним продовження карантину на території області після 23 листопада».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні освіти і науки Львівської ОДА, вже визначено, як школярі Львівщини відпрацьовуватимуть карантин.

Головне управління освіти і науки, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2009 року № 1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік» рекомендує змінити структуру навчального року і продовжити термін першого семестру 2009-2010 н. р. до 31 грудня 2009 року (на 4 робочі дні); другий семестр розпочати 11 січня 2010 року, а весняні канікули провести під час Великодніх свят: 2–6 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з епідемією грипу та ГРВІ карантинні заходи було оголошено по всій Україні з 30 жовтня 2009 року.

Станом на 18 листопада в Україні внаслідок грипу і гострих распіраторних вірусних інфекцій померли 344 людини, зокрема, за останню добу - 18 чоловік.

За даними МОЗ, станом на 18 листопада загалом в Україні було зареєстровано 1 млн. 502 тис. 345 випадків захворювання на грип та ГРВІ. Госпіталізованими за весь час епідемії (з 29 жовтня) були 85 тис. 904 людини. 233 людини перебувають у відділеннях реанімації, 42 – на штучній вентиляції легень.

Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також у Києві.