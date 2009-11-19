У Донецьку 23 листопада відновиться навчальний процес

У Донецьку 23 листопада закінчиться канікулярний режим і відновиться учбовий процес в усіх установах освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії у зв`язку з тим, що захворюваність на грип і ГРВІ в місті знизилася і не перевищує епідпорогу.

Комісія розглянула питання підготовки учбових закладів міста до виходу з канікулярного режиму (який раніше був продовжений до 22 листопада), забезпечення студентів марлевими масками, а також заготівці засобів для дезинфекції приміщень.

Керівникам учбових закладів Донецька було доручено забезпечити наявність у кожного учня по 2 маски. Також було рекомендовано централізовано закупити маски, або надати письмову заявку до міського управління охорони здоров`я на отримання марлі, виділеної з державного резерву.

Наприкінці поточного тижня санстанція перевірить всі учбові заклади міста на наявність масок, засобів для дезинфекції приміщень.

У прес-службі зазначили, що Головний державний санітарний лікар Донецька Валерій КОВАЛЬОВ звернув увагу керівників учбових закладів на те, що для внутрішньої обробки приміщень слід застосовувати тільки спеціально рекомендовані для цих цілей засоби («Хлорантоїн», «Діхлор», «Біохлор» та інші).