Прикарпаття хоче придбати 100 тис. доз вакцини проти грипу
Навчені гірким досвідом
Прикарпаття має намір придбати понад 100 тис. доз вакцини проти грипу.
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на засіданні обласної надзвичайної протиепідемічної комісії повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Михайло ЯВОРСЬКИЙ.
За його словами, в області здійснюються заходи щодо проведення майбутньої вакцинації проти грипу. «Ми прийшли до думки, що в області проживає 1 млн. 400 тисяч жителів, то для вакцинації проти грипу нам необхідно буде понад 100 тис. доз вакцини, - сказав головний санітарний лікар області. – Ми не знаємо ще, що то буде за вакцина: російська чи ще якась, бо нині вони проходять дослідження”. Вакцинувати, підкреслив він, треба в першу чергу найбільш вразливі категорії населення: дітей, лікарів, вагітних.
Він повідомив, що вакцинація буде здійснюватися уже в 2010 році.