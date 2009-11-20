Морфін сприяє росту злоякісних пухлин

Американські учені виявили, що наркотичні анальгетики, що широко використовуються в онкології, можуть стимулювати ріст і розповсюдження ракових клітин, пише HealthDay.

Серія експериментів, проведених дослідниками з університету Чікаго на культурі живих клітин і на мишах, показала, що морфін може прискорювати зростання ракових клітин, пригнічувати протипухлинний імунітет, сприяти росту судин, що живлять пухлину, і знижувати їх бар`єрну функцію, що сприяє метастазуванню раку.

На думку керівника дослідження Патріка Синглтона (Patrick Singleton), одержані дані можуть послужити приводом для перегляду рекомендацій з анестезії в ході онкологічних операцій, а також відкривають новий шлях до лікування злоякісних новоутворень.

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