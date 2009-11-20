Як дбайлива матуся ламає особистість дитини?

У Італії відкрили кримінальна справа проти мами, дідуся і бабусі, які надмірно піклувалися про свого 12-річного нащадка. Найближчих родичів звинуватили в тому, що вони активно заважали розвитку дитини. І хоча ними рухала любов, саме вона стала предметом судового розгляду.

Звинувачення представило докази того, що Люку (так звуть хлопчика) не дозволялося грати з іншими дітьми, ходити в церкву, займатися спортом, виходити з дому до і після школи. Вчителі хлопчика розповіли, що його відправляли в школу з обідом, порізаним на маленькі шматочки, які б простіше було жувати. Слідство виявило, що дитина і фізично, і психологічно відстає в розвитку через таку цілодобову опіку. «Він не уміє бігати. Моторика у нього розвинена на рівні трирічної дитини», — розповів Энрю Марцола, адвокат, що представляє інтереси хлопчика в суді.

Не дивлячись на те, що в Італії ведуться вічні спори з приводу підвищеної опіки над улюбленими дітками, цей випадок викликав справжню бурю серед громадськості. Звичайно, історія хлопчика не зовсім вписується в традиційну для Італії модель сім`ї. Батьки Люка розвелися незабаром після народження сина, і мати більш як дев`ять років не дозволяла батьку бачитися з ним. Стурбований цим, батько, врешті-решт, зв`язався з соціальними службами і прокурор почав розслідування.

В результаті суд визнав трьох родичів винними в насильстві над дитиною. Природно, ті не згодні і тепер намагаються подати апеляцію. До остаточного рішення суду дитини залишили у матері.

Синочок матусі, надмірно розпещений хлопчик, залишається настільки прив`язаним до дому, і особливо до мами, що по-справжньому ніколи не стає незалежним і самодостатнім чоловіком.

Величезна кількість італійських чоловіків після 30-ти, а в деяких випадках і після 40 років все ще повністю залежать від своїх матусь, які продовжують прибирати у них удома, готують традиційну пасту, прасують одяг і взагалі ведуть всі домашні справи. Згідно статистиці, в Італії більш як 37% чоловіків у віці від 30 до 34 років все ще живуть разом з мамами.

Цікаво, що навіть сьогодні деякі італійські батьки згодні платити своїм дорослим дітям, щоб вони не покидали отчий дім.

izvestia.com.ua