Заняття в школах Києва відновлять з 25 листопада?

Головний державний санітарний лікар міста Києва звернувся до мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з пропозицією поновити заняття в усіх навчальних закладах міста та відновити роботу дитячих дошкільних закладів з середи, 25 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«Така пропозиція головного санітарного лікаря столиці обумовлена тим, що за три дні поточного тижня темпи захворюваності населення значно знизились. Але остаточне рішення щодо цього питання буде прийняте на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті міністрів України», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Так, з урахуванням темпів зниження захворюваності населення на грип та ГРВІ за три дні поточного тижня, міська СЕС прогнозує, що протягом тижня на грип та ГРВІ перехворіє близько 26 тис. киян. Показник захворюваності становитиме 94-95,6 на 10 тисяч населення, що лише на 4% перевищує рівень епідпорогу.

Як повідомляв УНІАН, столичні навчальні заклади були закриті з 2 листопада у зв’язку з розповсюдженням епідемії грипу та ГРВІ.