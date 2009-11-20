Чернігівщина: стартувала Програма з подолання йододефіциту

У Чернігівській області стартувала Програма з подолання йододефіциту серед жителів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції керівник проекту, лікар-ендокринолог Олег ОСАДЦІВ.

За його словами, Програму започаткувала організація "Зелений світ" за підтримки Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Робота у рамках проекту вестиметься за багатьма напрямками – від уроків у школах, до прийняття обласною радою "Програми подолання йододефіциту на Чернігівщині" і відповідних рішень органів місцевого самоврядування кожного міста, селища, села області та безкоштовної "гарячої лінії" з проблем йододефіциту.

"Мета програми – дати людям інформацію про користь йодованої солі, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір", - наголосив О.ОСАДЦІВ.

У рамках програми за сприяння обласної та міської влади у школах пройдуть уроки здоров’я, присвячені дефіциту йоду та шляхам його подолання. О.ОСАДЦІВ повідомив, що на заняттях "Школи сприяння здоров’ю" учні отримають домашнє завдання, під час виконання якого вони дізнаються, чи є йодована сіль у них удома, у сусідів, у найближчому магазині, а також принесуть дрібку солі в школу, щоб разом перевірити, чи є у цій солі йод, чи корисна вона. Діти зможуть самі переконатися, що у магазинах продається йодована сіль, і коштує вона недорого.

Організатори планують, що програма реалізуватиметься у кожному населеному пункті Чернігівщини. Координатори спільно з місцевими керівниками перевірять доступність для жителів йодованої солі.

Поліклініки та лікарні отримають методичні рекомендації, інформаційні тематичні матеріали.

"Ми розробляємо обласну програму подолання йододефіциту. Вона не потребує грошових вкладень. Натомість завдяки їй жителі Чернігівщини стануть здоровішими, більш активними", - підкреслив О.ОСАДЦІВ.