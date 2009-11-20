У Миколаєві заняття в школах планують відновити 23 листопада

У Миколаєві заняття в школах і відвідання дитячих садків планують відновити 23 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідуюча епідемічним відділом Миколаївської обласної санепідстанції Ольга СИЩЕНКО.

«У Миколаєві та області карантину не було, проте ми в точності виконали розпорядження Кабінету міністрів України й ввели обмежувальні заходи», - додала О.СИЩЕНКО.

У п`ятницю, 20 листопада, епідситуація ще розглядатиметься на засіданні обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, проте підстав для продовження обмежувальних заходів в області та обласному центрі немає, додала О.СИЩЕНКО.

Перевищення епідемічного порогу, зафіксоване в області 9 листопада, за її словами, можна пояснити масовими зверненнями людей до медиків через виниклу паніку. Наразі захворюваність на грип і ГРЗ в області перебуває на середньо-сезонному рівні. Минулого тижня (9-15 листопада) захворюваність була на 3% нижче епідемічного порогу.

«Минулого, 2008 року, на 46-му тижні захворіли 4974 дитини, а цього року — 6405 дітей, але для Миколаївської області ці цифри — крапля в морі», - сказала О.СИЩЕНКО.

«Із часу оголошення епідемії в країні у нас ситуація була спокійна. Й це характерно для нашого регіону. Підйом застудних захворювань у нас, як правило, спостерігається в лютому-березні. Нас просто прирівняли до західних районів, де епідемія дійсно була. Припиненням занять у школах ми нічого не добилися», - зазначила О.СИЩЕНКО.