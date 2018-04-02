Осінні маски. Смачна краса

Ми всі вийшли з казки, точніше, з казок. Хтось бачить себе Попелюшкою, хтось Белосніжкою, хтось Принцесою. Нам всім хочеться бути красивими, неповторними і зберегти вічну молодість. Казковим героїням під силу все. А нам? Нам, якщо не все, то багато що. І якщо жінка візьметься регулярно стежити за своєю зовнішністю, то хай не вічна молодість, але довга їй гарантована. А поки на дворі осінь, і у нас під рукою овочі і фрукти – прекрасний матеріал для масок краси – не варто втрачати часу.

Всі ми знаємо, що морква містить провітамін А. Вітамін молодості. Тому маски з моркви омолоджують, роблять шкіру еластичною. Додають яскравості і свіжості. Вітамін А - жиророзчинний вітамін, тому для масок з моркви необхідні жири.

Маски з моркви 1. Сиру моркву натерти на тертці, додати 1 ст. ложку сметани. Накласти на обличчя, шию, декольте на 10 хвилин. Змити теплою водою. Потім вмиватися водою кімнатної температури і нанести на шкіру живильний крем.

2. Моркву відварити, натерти на тертці або стовкти. Додати чайну ложку оливкової олії. Маску тримати 20 хвилин. Змити теплою водою. І нанести живильний крем за типом шкіри.

3. Сиру моркву натерти на тертці і змішати з 2 ст. ложками негустого сиру. Якщо сир густий, додати чайну ложку вершків. Все добре перемішати і нанести на шкіру на 10-15 хвилин. Вмиватися теплою водою. Протерти обличчя кубиком льоду з відвару ромашки, липи або м’яти. Нанести зволожуючий крем.

Маска з буряка для тих, у кого дуже бліда, суха або невиразна за кольором шкіра

Буряк відварити в шкірці. Очистити, натерти на тертці. Змішати з 2 ст. ложками сиру і 1 ст. ложкою сметани. Нанести на 5 хвилин. Змити теплою водою і нанести жирний крем.

Маска з цибулі для тих, у кого брудна шкіра з чорними крапками, прищами Цибулину середніх розмірів натерти на тертці. Додати чайну ложку рослинної олії. Тримати 5-10 хвилин. Змити теплою водою. Вмиватися прохолодною водою і протерти обличчя відваром з м`яти перцевої або петрушки.

Омолоджуюча маска з помідорів Помідор подрібнити, додати чайну ложку сметани. Маску тримати 10-20 хвилин. Вмиватися теплою водою, а якщо є можливість, змити маску теплим відваром з петрушки городньої (1 ст. ложку листя залити склянкою кип`ятку і настоювати 30 хвилин).

Для омолоджування можна протирати обличчя свіжим томатним соком, розведеним кип`яченою водою в пропорції 1:1.

Маска з картоплі Велику картоплину зварити в мундирі. Очистити, розім`яти, залити кислим молоком і нанести на обличчя хвилин на 20. Шкіра набуде пружності, посвіжішає і виглядатиме на 2-3 роки молодше. Цю маску варто робити 1-2 рази щотижня до весни. Або хоч би до Нового Року.

Живильна і зволожуюча яблучна маска Натерти на крупній тертці яблуко середньої величини, додати 1/2 чайної ложки соку журавлини або лимона, чайну ложку меду і нанести на обличчя на 10-15 хвилин. Змити кип`яченою водою і нанести крем.

Маски і лосьйон з кавуна 1. М`якоть кавуна нарізувати тонкими скибочками і просто накласти на обличчя. Тримати 20-30 хвилин. Вмиватися прохолодною мінеральною водою без газу.

2. Кавун подрібнити, змішати з вівсяними пластівцями і укласти на обличчя на 10-15 хвилин. Вмиватися водою кімнатної температури і змастити шкіру будь-яким живильним кремом.

3. Лосьйон: вичавити сік з 200 – 250 г кавунової м`якоті, перелити в керамічну посудину. Накрити марлею, складеною в два шари, і дати постояти 2-2,5 години. Процідити, сік перелити в скляний посуд з щільною кришкою. Додати 1 ст. ложку меду і 1 ч. ложку солі і 1/3 склянки горілки. Все перемішати, щільно закрити кришкою і поставити в темне місце на дві - три доби. Але не в холодильник.

Маски з дині 1. Диню нарізувати тонкими крупними скибочками і залити молоком. Потримати 20 хвилин. Витягнути і на 15-20 хвилин накласти на обличчя. Змити кип`яченою водою і нанести живильний крем за типом шкіри.

2. Для пом`якшення і вибілювання пару скибочок дині пропустити через м`ясорубку. Додати чайну ложку меду і 1/2 чайної ложки лимонного соку. Тримати 10 хвилин. Вмиватися водою кімнатної температури і нанести зволожуючий крем.

Освіжаючі і знімаючі втому маски з петрушки

Пучок петрушки дрібно порубати або перекрутити на м`ясорубці. Додати 1 ст. ложку сметани, перемішати і нанести на шкіру на 20-30 хвилин. Вмиватися теплою водою. Можна зняти маску теплим молоком або негустими вершками. Прикласти до обличчя махровий рушник, просочений відваром петрушки на 5 хвилин. Не умиватися! Нанести живильний крем.

Маски з винограду Маска з темного винограду надасть шкірі яскравість. Особливо корисна для блідої невиразної шкіри. Маска з світлого винограду живить шкіру.

Виноград повинен бути без кісточок. Подрібнити, додати 1-2 краплі лимона. Тримати маску на обличчі 10-15 хвилин. Вмиватися водою кімнатної температури і нанести зволожуючий крем.

beauty.wworld.com.ua