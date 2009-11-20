На Донеччині захворюваність на грип і ГРВІ знизилася на 33%

У Донецькій області за тиждень рівень захворюваності населення на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції знизився на 33%, порівняно з попереднім тижнем.

Як повідомив УНІАН Головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО, цей показник нижче рівня епідемічного порогу на 24% (показник 48,7 на 10 тис. населення при показнику епідпорогу 64,3).

За його словами, перевищення епідпорогу все ще фіксується на території 8 міст і районів області на 4,5 - 28%.

«Серед дітей віком 3-6 років захворюваність нижче епідпорога на 20,8%, серед школярів - на 48,5%», - сказав В.ДЕНИСЕНКО. При цьому він уточнив, що в 7 регіонах області відзначається перевищення порогів захворюваності серед дітей дошкільного віку (на 8-52%) і в 3 регіонах - шкільного віку (на 1-11%).

В.ДЕНИСЕНКО також повідомив, що станом на 16.00 19 листопада в області за добу зареєстровано 2440 нових звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції, грип та їх ускладнення.

З початку епідемії (з 30 жовтня) загальна кількість хворих склала 87 876 випадків, зокрема дітей до 18 років – 33 028. Стаціонарне лікування одержали 4532 хворих, з них 3353 виписані через одужання.

Головний санлікар області додав, що за добу від пневмонії померла ще одна людина, загальне число померлих від пневмонії з початку епідемії досягло 19 чоловік. Секційний матеріал направлений для розшифрування діагнозу в Центральну СЕС Києва.

В.ДЕНИСЕНКО зазначив, що за 19 листопада санепідемслужба області перевірила 616 об`єктів, на 119 з них встановлені порушення санітарно-протиепідемічного режиму, до керівників вжиті заходи адміністративного впливу.