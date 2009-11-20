Закарпаття отримало з-за кордону гуманітарку на 600 тис. грн.

Закарпаття за три тижні карантину, оголошеного у зв’язку з розповсюдження грипу, отримало з-за кордону гуманітарну допомогу на 600 тис. грн.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Володимир ГОБЛИК.

За його словами, сьогодні в Ужгороді відбулося засідання комісії з питань гуманітарної допомоги при Закарпатській ОДА. Як зазначалося на засіданні, протягом трьох тижнів, з 30 жовтня по 19 листопада, комісія з питань гуманітарної допомоги визнала гуманітарною допомогою 7 вантажів загальною вартістю понад 600 тис. грн.

Зокрема, 1 листопада зі Словаччини до Закарпаття надійшло 200 тисяч захисних масок (респіраторів). «З цього вантажу 100 тисяч масок ми передали Львівській області, оскільки там ситуація була ще складнішою», - уточнив В.ГОБЛИК.

Він додав, що Закарпаттю також допомагала Польща. З міста Кросно для потреб Ужгородської центральної міської клінічної лікарні передано 13 тисяч захисних масок.

Крім того, від православної громади міста Брно (Чеська Республіка) Хустській єпархії Української православної церкви надійшов вантаж із захисними масками та медпрепаратами загальною вагою 100 кг.

Угорщина надіслала закарпатським лікарням 120 тисяч захисних масок, також надійшли медпрепарати із міста Пряшева (Словаччина).

Регіональні митниці, за словами В.ГОБЛИКА, за весь цей період забезпечили необхідний контроль та митне оформлення гуманітарної допомоги.