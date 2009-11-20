У Черкаській області податківці вилучили ліків на 380 тис. грн.

З 2 листопада у Черкаській області працівники податкової міліції вилучили з незаконного обороту ліків на 380 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА у Черкаській області, було проведено 469 перевірок аптек, виявлено 27 фактів порушення податкового законодавства.

У місті Умань співробітники податкової міліції під час перевірки аптечних установ виявили порушення в центральній районній аптеці. Як встановили податківці, завідувачка аптекою уклала угоди з працівниками 17 сільських фельдшерсько-акушерських пунктів Уманського району і тепличного комбінату про надання медичних препаратів для продажу цими установами. Проте, оформлення спеціальних дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, як було передбачено умовами укладених договорів, керівник аптеки не здійснила. Майже 2 роки фельдшерсько-акушерські пункти району незаконно торгували ліками. За результатами перевірки податківці вилучили лікувальних засобів на загальну суму 60 тис. 410 грн.

Зараз ведеться подальша перевірка, з`ясовуються всі обставини діяльності аптеки. За порушення порядку заняття господарською діяльністю завідуючій аптекою загрожує штраф.