У Москві 14 чоловік померли від грипу А/H1N1

Чотирнадцять москвичів померли від грипу А/H1N1, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на головного санітарного лікаря столиці Миколу ФІЛАТОВА. За його даними, серед померлих - дві вагітні жінки.

М.ФІЛАТОВ зазначив, що в більшості випадків причиною смерті стало невчасне звертання за медичною допомогою, а також наявність супутніх захворювань.

За інформацією головного санлікаря Москви, всього в місті підтверджено 1841 випадок зараження грипом H1N1, зокрема 771 випадок серед дітей. М.ФІЛАТОВ додав, що частка привізних випадків інфекції становить близько 20 відсотків.

19 листопада голова московського департаменту охорони здоров`я Андрій СЕЛЬЦОВСЬКИЙ повідомив, що в медустановах міста знаходяться 43 чоловіки, в яких підтверджено діагноз грипу А/H1N1.

За даними А.СЕЛЬЦОВСЬКОГО, в період з 9 по 15 листопада захворюваність на сезонний грип і ГРВІ в столиці знизилася на 25,7 відсотка.

Станом на 17 листопада, в Росії підтверджено 5613 випадків зараження грипом А/H1N1.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 листопада в Україні діагноз “грип А/H1N1” підтверджено у 225 чоловік, зокрема в 17 померлих.