2-річний американець прийняв пологи у своєї матері

2-річний американець не розгубився, коли у його матері раптово почалися пологи, і допоміг народитися своєму братові, пише The Commercial Appeal.

27-річній Бобі Фавацца (Bobbye Favazza) з Олів-бранч, штат Теннесі, вагітній четвертою дитиною, був призначений кесарів розтин на 6 грудня. Проте пологи почалися раніше – вночі 13 листопада, коли вона була удома з двома синами – 3-річним Джеймісоном (Jamison) і 2-річним Джеремієй (Jeremiha).

Фавацца не відразу змогла зрозуміти, що відбувається, порахувавши, що відчуває болі в кишечнику. Коли вранці у неї відійшли води, вона подзвонила Чі (Leigh Favazza) своїй матері і повідомила, що народжує. Мати, що забирала з школи 5-річну старшу внучку, негайно передзвонила в службу порятунки 911 і викликала дочці допомогу.

Але пологи були вже в ході і викликали помірну кровотечу з піхви. Коли Джеймісон побачив матір, яка лежала в крові на дивані, він сів поряд і заплакав. Молодший син, Джереміа, виявився практичнішим – не чекаючи інструкцій, він пішов за рушником, прийняв в нього дитину, що з`явилася, і передав його матері.

Прибулі незабаром парамедики перерізали пуповину і доставили породіллю з новонародженим в лікарню. Лікарі надали їм необхідну допомогу і переконалися, що хлопчик масою майже 3,3 кілограма абсолютно здоровий. Для матері пологи також пройшли без ускладнень.

Як мовиться в повідомленні, Джереміа, що прийняв пологи, уміє рахувати до п`яти, вимовляти короткі фрази і самостійно приймати їжу.

medportal.ru