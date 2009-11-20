На Дніпропетровщині з 23 листопада припиняється карантин

У Дніпропетровській області з 23 листопада припиняється карантин у навчальних закладах.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Леонід ГІНКОТА.

Водночас у Дніпропетровську навчальні заклади на власний розсуд можуть повторно призупиняти навчально-виховний процес у окремих класах чи групах, якщо там захворіє понад 20% дітей.

Також самостійно навчальні заклади будуть обирати спосіб відпрацювання навчальної програми, пропущеної під час карантину, який розпочався 2 листопада.

За словами Л.ГІНКОТИ за час епідемії 22 жителям Дніпропетровщини лабораторно підтверджено аналізи захворювання на грип А/H1N1. З чотирьох померлих від грипу під час епідемії пандемічний грип підтверджено в одного.

Лікувальні заклади Дніпропетровщини забезпечені 28 тис. доз препарату „Таміфлю”. Для лікування з підозрою на пандемічний грип було використано 80 доз препарату.