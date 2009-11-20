Щоденний макіяж жінки складається з 515 хімікатів

Щодня жінки накладають на обличчя в середньому 515 хімічних сполук у складі гігієнічної і естетичної косметики, парфюмерії і т.п. Про це свідчать результати дослідження, проведеного одним з виробників косметичних виробів, пише Telegraph.

Як стверджують учені, середньостатистична жінка користується щодня 13 косметичними продуктами для обличчя, більшість з яких містить більш як 20 інгредієнтів. Парфюмерні вироби в середньому містять 250 хімічних речовин, а в деяких це число доходить до 400, передають «Медновини».

В ході дослідження також виявилося, що середня кількість інгредієнтів в помаді – 33, в лосьйонах для шкіри – 32, в туші – 29 і в зволожувачі рук – 11.

Довгострокові ефекти застосування багато з цих речовин ніколи не вивчалися, тому не виключено, що вони можуть становити певний ризик для здоров`я. Крім того, як показали попередні дослідження, третина жінок у віці до 25 років регулярно застосовують косметику, призначену для використання після 40 років, що шкідливе для їх шкіри.

Нагадаємо, раніше вчені із США встановили, що в організм жінки, яка щодня користується косметикою – кремами, масками, скрабами, тональним кремом, пудрою, рум`янами - протягом року може поступати до 2,5 кг різних хімічних речовин.

Відзначимо також, що, згідно підрахункам британських дослідників, жінка, яка фарбує губи, з14 до 80 років з`їдає в середньому 9 кг помади.

rosbalt.ru