Кожен третій українець вживає заспокійливі

В Україні заспокійливі приймає вже практично кожен третій. Антидепресантів за десять місяців цього року українці купили вже на $ 4,8 млн.Українці тепер намагаються вирішувати психологічні проблеми не силою волі або за допомогою алкоголю, як робили їхні батьки, слова депресія взагалі не знали. Співвітчизники сьогодні ковтають без розбору всілякі заспокійливі, антидепресанти і транквілізатори.

Упаковками цих ліків забиті самі видні місця на аптечних прилавках, а причини для негативних емоцій і навіть стресів життя підкидає щодня. Не маючи звички перед прийомом ліків радитися з лікарями, багато українців від безсоння, неврозів, депресії та інших нервів лікують себе самі.

За інформацією, наданою компанією TNS Україна, серед співвітчизників у віці від 16 до 65 років, що проживають в містах з населенням 50 тис. чоловік і більше, кількість тих, хто приймає заспокійливі препарати за останні три роки зросла на цілих 7%, до 27%.

За словами лікарів, зізнається в прийомі подібних препаратів далеко не кожен, так що можна сміливо стверджувати, що п`є їх вже кожен третій. За даними ж фармацевтів, за останні чотири роки витрати українців на такі препарати злетіли як мінімум на 30% у доларовому еквіваленті.

За інформацією, наданою українською фармацевтичною маркетинговою групою Бізнес-Кредит, за десять місяців 2009 року співвітчизники купили снодійних та седативних (заспокійливої дії) препаратів на $ 26,2 млн. З при середньому обсязі покупок до кінця року цифра досягне $ 31 , 4 млн.

Антидепресантів, засобів для лікування депресії, за десять місяців цього року купили вже на $ 4,8 млн. (прогноз до кінця року - $ 5,8 млн.), транквілізаторів, пом`якшуючих невротичні прояви, - на $ 4,9 млн. (до кінця року , можливо, куплять вже на $ 5,9 млн.). Ще в 2005 році снодійних та седативних препаратів купували майже на 25% менше ($ 25 млн.), антидепресантів - на 35% менше ($ 4,3 млн.), транквілізаторів - на 37% менше ($ 4,3 млн.).

ua.korrespondent.net