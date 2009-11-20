Компанія-посередник отримала 50 млн за доставку Таміфлю до України

Найбільше держзамовлення на постачання ліків під час епідемії грипу отримала компанія "Ганза". Вона доставляла до України 700 тыс упаковок препарату Таміфлю. На це фірма-посередник отримала від держави 46,9 млн грн - практично десяту частину від всього "антигрипозного" бюджету України (500 млн грн), пише "Дело".

Про те, що до України їде партія дефіцитних ліків, на початку листопада не повідомив лише ледачий політик. Деякі з можновладців навіть зустрічали ліки в аеропорту. Більш того, в ЗМІ була розтиражована інформація про те, що міністр закордонних справ Петро Порошенко особисто домовився з виробником препарату - компанією F. Hoffman-La Roche - про постачання до України Таміфлю за дисконтною ціною 67 грн за одну упаковку. Проте всі чиновники умовчали, що в цій схемі задіяний посередник, який давно користується популярністю у чиновників від медицини.

На початку осені для потреб держави та ж фірма "Ганза" вже купувала Таміфлю. Тоді вона доставила до України 44 тыс упаковок препарату за ціною в 4 рази вищою за нинішню - 251 грн за штуку. Важлива деталь: в цей час виробник дефіцитних пігулок вже продавав їх за спецціною - 5-6 євро (близько 60-70 грн) за упаковку. Як повідомлялося, F. Hoffman-La Roche навіть випустила спеціальний прес-реліз із цього приводу.

Чому ж при нагоді скористатися пільговими умовами чиновники до закупівель залучали "Ганзу", ціна біля якої опинилася вищою у кілька разів? Директор департаменту регуляторної політики у галузі обігу ліків МОЗ Юрій Константинов пояснив це так: "Виробник сам визначив оператора, через якого проходитиме товар. La Roche офіційним листом повідомила нас, що компанія "Ганза" є її представництвом в Україні".

Глава українського офісу F. Hoffman-La Roche Алла Чобану підтвердила, що компанія "Ганза" дійсно входить до числа операторів, з якими співпрацює La Roche. Але при цьому Чобану робить істотне уточнення: окрім "Ганзи", в цьому списку є ще 10 компаній.

За інформацією "Української правди", у складі засновників фірми "Ганза" значаться бізнес-партнери деяких чиновників з Мінохоронздоров`я, зокрема того ж Константинова. Засновником компанії виступає Петро Багрій, який також є і президентом Асоціації фармацевтичних виробників України. Проте сам Константинов запевнив, що не має ніякого відношення до "Ганзи".

На сайті, що розкриває інформацію на фондовому ринку, сказано про те, що фірма "Ганза" зареєстрована в Києві по вул. Вишгородській, 36-Б. Інтернет видає посилання про те, що компанія знімає офіс по вул. Фрунзе, 15. Тим часом скандально відому фірму вдалося виявити за адресою Московський проспект, 13. Будівля знаходиться в добре захищеному від стороннього погляду місці. З одного боку його оточує бетонна огорожа, з іншого - залізна огорожа заввишки в два людські рости.

Впродовж трьох днів здійснювалися спроби зв`язатися з директором цієї компанії - Михайлом Кучирка, але секретарі самовіддано прикривали шефа від преси. Вчора увечері Кучирка все-таки зв`язався з кореспондентом і пообіцяв прислати свої відповіді на запит. Але так і не прислав.

Закритість керівництва компанії, яка не вперше отримує багатомільйонні замовлення від Мінохоронздоров`я, можна зрозуміти. "Ганза" не раз спливала в скандальних розглядах з приводу медичних тендерів. Наприклад, в 2007 році "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ" звинуватила чиновників Міністерства охорони здоров`я в тому, що вони за допомогою "Ганзи" купили препарат, який не пройшов перекваліфікацію ВООЗ.

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