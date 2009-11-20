Онкологічні гени

Учені з Кембріджського Науково-дослідного Інституту (Великобританія) стверджують, що наявність лише одного гена в структурі ДНК жінки, визначає схильність її організму до раку молочної залози.

За допомогою простого аналізу крові можна встановити, наскільки значний ризик розвитку даної карциноми у тієї або іншої представниці слабкої статі. По словах учених, в жіночому організмі є декілька специфічних генів, які "відповідають" за рак грудей. Точне число даних хромосом дослідникам поки невідомо, але до кінця цього року вони обіцяють розібратися в даному питанні.

Також цей метод можна застосовуватися для "ранньої діагностики" та інших онкологічних захворювань. Учені сподіваються в недалекому майбутньому стане можливим не лікувати онкозахворювання, а приймати лише заходи для їх попередження.

Згідно з існуючими даними, в 10% рак молочної залози передається у спадок. Щорічно від даної недуги тільки у Великобританії вмирає 44 000 жінок.

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