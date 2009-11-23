Тютюн вбиває риб

Учені відзначили, що недопалки токсичні для риб – навіть нікчемна кількість тютюну може їх вбивати. Вам потрібні ще якісь докази?

Сигаретні «бички» - одна з найпоширеніших форм сміття в світі - виявилися високотоксичними для морської і прісноводної риби.

Навіть невелика кількість незгорілого тютюну впливає на них. Одного недопалка в день достатньо, щоб надати літру води хворобливий жовто-коричневий колір і убити 50 відсотків риби, що плаває в цій субстанції. Для тих же самих «цілей» необхідно близько 4 «покурених» фільтрів – ефект буде той же!

Дослідницька група, яка провела лабораторне дослідження, на чолі з Елою Убой з держуніверситету в Сан-Дієго, вперше перевірила, як сильно недопалки отруюють наші ставки, озера, річки і океан.

Учені представили свої висновки на щорічній нараді Американської асоціації суспільної охорони здоров`я.

mk.ru