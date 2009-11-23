Банани врятують від старечого недоумства

Захворювання, які супроводжують людину в старечому віці, фундаментально вивчаються в Японії.

Як передає портал Dietolog, японські дослідники з Університету Канадзава, впродовж багатьох років вивчали проблему старечого маразму, вони заявляють що банани, квасоля, злакові і інші продукти з високим вмістом вітаміну В6, здатні запобігти цьому грізному захворюванню.

До прояву недоумства в літньому віці приводить порушення кровообігу і поступове відмирання нервових клітин (нейронів). Учені стверджують, що механізм появи недоумства, до кінця не вивчений.

Завдяки дослідам, проведеним на макаках, було встановлено що насичення організму вітаміном В6, сприяло підтримці достатньої кількості нейронів в певних ділянках головного мозку, які відповідають за людську пам`ять.

rosbalt.ru