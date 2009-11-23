На Львівщині скасували карантин

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ підписав розпорядження про скасування карантину на території Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, це рішення було прийнято, враховуючи статистичні дані щодо захворювання населення на грип та ГРВІ, які свідчать про наявність в області сталої тенденції до стабілізації ситуації, зниження рівня захворювання усіх категорій населення.

«З 20 листопада 2009 року на всіх адміністративних територіях області, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності відмінити карантин, а з 23 листопада відновити навчання в усіх навчальних закладах і забезпечити відкриття дитячих дошкільних закладів», - йдеться у розпорядженні голови Львівської ОДА.

Водночас підприємствам, установи та організації Львівщини незалежно від форми власності мають відновити роботу при дотриманні посиленого дезінфекційного режиму, забезпечення належного температурного режиму, режиму провітрювання приміщень та роботи працівників із застосуванням засобів індивідуального захисту - захисних масок.

Згідно з розпорядженням, якщо на окремих адміністративних територіях буде зафіксовано перевищення епідпорогів або виражені тенденції росту захворюваності на грип та ГРЗ, порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, то влада має вживати заходи обмежувального характеру.

Нагадаємо, що карантин у Львівській області було запроваджено 29 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров‘я Львівської ОДА, за період з 19 жовтня до 20 листопада, кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становила 195 713 особи. За минулу добу захворіло 2 110 осіб. Кількість госпіталізованих за минулу добу становить 160 осіб, з них 63 дитини.

З 19 жовтня до 20 листопада кількість померлих від грипу та ГРВІ в області становить 92 особи, а з початку оголошення карантину (29 жовтня) – 78 осіб.

На даний час у реанімації перебуває 25 людей, 5 осіб – підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Зі стаціонарних відділень лікарень області з 29 жовтня до 20 листопада виписали 8 236 пацієнтів, а за останню добу – 418 осіб, з них 125 дітей.