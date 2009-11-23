Вживання фолієвої кислоти загрожує розвитком дитячої астми

Педіатри знайшли зв`язок між споживанням фолієвої кислоти на останніх місяцях вагітності і розвитком алергічної астми у дітей у віці від 3 до 5 років. Відкриття Університету Аделаїди і Інституту Робінсона /Австралія/ може пролити світло на показники дитячої астми, що ростуть за останні десятиліття, в розвинених країнах, включаючи Австралію.

У обстеженні взяли участь більш як 500 вагітних жінок. Лікарі стежили за материнським здоров`ям і здоров`ям дитини від народження до віку п`яти з половиною років. Астма була діагностована у 11,6% дітей у віці трьох з половиною років і у 11,8% п`ятирічних дітей. У майже третини цих дітей розвинулася хронічна астма. Матері всіх дітей із захворюванням приймали фолієву кислоту на пізніх термінах вагітності.

ami-tass.ru