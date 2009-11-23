Як влаштований мозок підлітків

Надмірна емоційність і імпульсні вчинки є характерними ознаками важкого підліткового періоду, проте причина криється не тільки в гормональних змінах і перехідному етапі від дитинства до юності. Як вважають учені, мозок підлітків функціонує інакше, ніж у дорослих.

Американські неврологи з Національного інституту психічного здоров`я вирішили вивчити роботу основного емоційного центру мозку – область мигдалини, яка піддається структурній реорганізації в підлітковому віці. Для цього за допомогою магнітно-резонансної томографії біологи розглянули навчання емоційним навикам серед лабораторних мишей, вік яких відповідав людським підлітковим і дорослим віковим категоріям.

Експерименти показали, що нейронні шляхи, по яких поступає сенсорна інформація безпосередньо до мигдалини, минувши кору, є пластичнішими в підлітковому віці, ніж у дорослому. Таким чином фахівці дійшли висновку, що у процесі розвитку організму кора головного мозку грає велику роль в регулюванні роботи мигдалини і, відповідно, емоційного контролю. Висновки дозволяють припустити, що емоційна поведінка підлітків стає більш ірраціональною і неврівноваженою, тому що їх емоції контролюються більшою мірою не кірковими, а підкірковими мозковими структурами.

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