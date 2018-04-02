Осінньо-зимові вітаміни: 10 найкорисніших продуктів

Завдяки дієтологам і фахівцям з харчування, всі ми знаємо, що, наприклад, брокколі, чорниця і яблука дуже корисні. Але на одній цій «святій трійці» довго не протягнеш, та і з настанням холодів далеко не всі рекомендовані лікарями продукти можна легко знайти на полицях. Але це не означає, що взимку треба залишатися без вітамінів або харчуватися одними консервами. Ось список з 10 продуктів, які не поступаються з корисності чорниці, але при цьому доступні і допоможуть внести на ваш стіл новизну і різноманітність.

Редиска

Цей коренеплід багатий вітаміном С, а він, як відомо, необхідний для підтримки нормального імунітету. До того ж, вітамін С допомагає нашій шкірі краще харчуватися і залишатися еластичною.

Ще один плюс редиски - в її кольорі. Як стверджують дієтологи, яскраві кольори - навіть на тарілці - допомагають нам боротися з поганим настроєм і депресіями і тим самим уникнути підвищення апетиту. Що стосується смакових якостей, редиска додасть в будь-яку овочеву страву приємну терпку (або трохи гіркувату) «родзинку». Особливо вона хороша в салатах із сметанною заправкою.

Зелений горошок Ми звикли сприймати його як закуску або добавку до салату, а ось американці традиційно вживають горошок як гарнір. І правильно: у ньому багато вітамінів С, Е і К (останній потрібний для нормального кровотворення і здоров`я кісток), а калорій мало. Також горох багатий залізом, фосфором і калієм, сприяє виведенню зайвої рідини з організму, а завдяки вмісту клітковини швидко приводить до відчуття ситості.

Кабачки

У порції 200 г кабачків міститься майже ціла добова доза вітамінів С і К, достатньо багато клітковини і так звані фітонутрієнти - речовини, які сприяють виведенню отрут і продуктів метаболізму з нашого тіла. Кабачок також є хорошим сечогінним і сприятливо позначається на стані шкіри. При цьому, це практично ідеальний продукт для дієт - в 100 грамах кабачків близько 20 кілокалорій.

Капуста

Вітаміну С в ній не так вже багато, зате клітковини - хоч відбавляй. Завдяки цьому капусту навіть називають продуктом з негативною калорійністю, тобто організм витрачає на його переробку більше енергії, ніж одержує при споживанні. Що стосується кулінарної цінності капусти, вона справді незамінна. Яскравий смак і соковитість капусти дозволяє використовувати її для супів, салатів (особливо із сметаною), рагу, солянок, запіканок, котлет і багато чого іншого. У свіжому вигляді капуста, як правило, вимагає дрібного шинкування, а в пропареному або тушкованому хороша і цілим листям.

Ревінь

Ця рослина відмінно переносить клімат суворих російських зим, але на наші столи потрапляє нечасто. Натомість ревінь використовують як кормову культуру, хоча він і володіє досить приємним кисленьким смаком і цілком м`якою структурою. Плюс, в ньому багато кальцію - для здорових зубів, нігтів і кісток - і знову ж таки вітаміну С, потрібного нам взимку. Вживати ревінь краще з цукром або медом, можна додати і сметани і горішків, щоб згладити кислоту. Втім, червонуваті стебла можна пожувати і так - кому як подобається.

Артишок

Консервовані артишоки доступні в магазинах круглорічно, а свіжі - рано навесні і в кінці осені - на початку зими. Химерний вид цієї рослини (вона схожа на велику зелену шишку) може відлякувати кулінарів, що починають, але насправді нічого страшного тут немає. Досить зварити цілий артишок - і листочки можна їсти просто так, без добавок. Також артишоки можна додавати в рисово-овочеве рагу, до печені з птиці, в супи і запіканки; ваші страви збагатяться вітаміном С і фолієвою кислотою - ще одним «стовпом» міцного імунітету.

Журавлина

Невибаглива червона ягода доступна для покупки в будь-яких видах - консервованому, замороженому, свіжому - і так же у будь-якому вигляді може готуватися. Її додають в салати (наприклад, до морської або білокочанної капусти), запіканки, м`ясних страв, випічки, роблять з неї соуси і компоти.

Але найкраще її, звичайно, їсти необробленою: так в ній зберігаються всі корисні речовини, які, між іншим, запобігають розвитку роздратувань і інфекцій, а також підвищують рівень так званого «хорошого холестерину». Найлегший рецепт з журавлини - суміш свіжих ягід з цукром і м`яким сиром. Смакота!

Хурма

Хурма поєднує в собі користь кращих з овочів і насичену фруктову солодкість. Крім вітаміну С і клітковини, в ній багато калію і магнію, корисних для серця, каротину для очей і лікопину, який вважається сильним природним борцем проти раку. Їсти її можна просто без всього.

Найцікавіші молочні коктейлі з хурмою: у блендері змішайте очищений від шкірки і кісточок плід із двома ложками морозива і молоком - і одержите солодкий і корисний напій. До речі, тільки з молоком ваш організм зможе повноцінно засвоїти каротин, що міститься в хурмі.

Каштани

Ці горішки з`являються на продуктових ринках дуже не надовго - як правило, знайти їх можна тільки з жовтня по грудень, так що не упускайте свій шанс. У каштанах багато білка і, головне, жирних кислот, що допомагають нормальній роботі мозку і серцево-судинної системи. Більш того, деякі дослідження показали, що підвищене споживання цих речовин покращує розумовий процес і упорядковує всю нервову систему людини.

Та і смак у каштанів чудовий - солодкуватий і трохи маслянистий. Але не нудотний, так що ці горіхи відмінно підійдуть в салати і м`ясні рагу, а також просто як перекушування.

Червоні апельсини Як і будь-які інші цитрусові, червоні апельсини можуть похвалитися багатим запасом вітаміну С і солодким або кислуватим смаком. Від звичайних апельсинів їх, загалом, відрізняє тільки яскраво-червоний колір, а пам`ятаєте, чим важливі яскраві кольори?

До того ж, це просто красиво - додайте часточки апельсина і небагато свіжовіджатого соку до будь-яких овочевих салатів, м`ясних страв або риби (часточки можна просто викласти на тарілку з м`ясом). На новорічному столі ця прикраса буде як ніколи до речі.

aif.ru