У Києві - більш як 120 тис. хворих на грип та ГРВІ

У Києві станом на 22 листопада зареєстровано 124 тис. 723 особи, які захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також 22 летальних випадки внаслідок цих хвороб (від початку епідемії з 29 жовтня 2009 р.).

Про це йдеться в інформації Оперативного штабу МОЗ України, оприлюдненій сьогодні Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією.

Зокрема, за останню добу звіту (тобто з 21 на 22 листопада – УНІАН) у столиці захворіло 776 осіб, з яких 465 – дорослих (в т.ч. 4 – вагітні та породілля) і 311 – діти віком до 18 років. За цю ж добу госпіталізовано 100 осіб. Станом на 22 листопада в реанімаційних відділеннях лікарень перебувають 15 осіб, на штучній вентиляції легень – 3 особи.

Протягом останньої доби звіту в Києві не було смертельних випадків від ГРВІ чи грипу.

Згідно з офіційною інформацією МОЗ, в місті з числа госпіталізованих з початку епідемії виписано 2 тис. 48 осіб, в т.ч. з діагнозами “грип” чи “пневмонія” – 733 осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 листопада у Києві було зареєстровано 104 тис. 154 особи, які захворіли на грип та ГРВІ, й 11 летальних випадків внаслідок цих хвороб (від початку епідемії з 29 жовтня 2009 р.).