На Львівщині 4 особи отруїлися чадним газом

Минулої доби у Львівській області зареєстровано два випадки отруєння людей чадним газом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, вранці 22 листопада у центрі Львова в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку чадним газом отруїлись дві особи.

«Одна особа, після надання медичної допомоги, направлена на амбулаторне лікування за місцем проживання. Дитина госпіталізована в реанімаційне відділення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит". Причини події встановлюються», - сказано у повідомленні.

Увечері цього ж дня в с. Чуква Самбірського району в приватному житловому будинку чадним газом отруїлись двоє місцевих мешканців, яких госпіталізовано в реанімаційне відділення Самбірської лікарні.