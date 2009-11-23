У Донецькій області від грипу A/H1N1 одужали 4 із 5 хворих

У Донецькій області, за даними вірусологічних досліджень, станом на 20 листопада було лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A/H1N1 у п`яти хворих людей, із яких четверо – одужали, один – помер.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санепідемстанції. Згідно з повідомленням, від грипу A/H1N1 вилікувалися двоє жителів Донецька, житель Маріуполя й житель Краснолиманського району, а померла (16 листопада) 20-річна жінка з Донецька, народивши за допомогою кесарева розтину здорову дитину.

Характеризуючи загалом ситуацію із захворюваністю в регіоні на грип і ГРВІ, в облСЕС констатували, що станом на вечір 20 листопада в області за добу було зареєстровано 2766 звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції, грип і їх ускладнення. З початку епідемії (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих становила 90642 випадки, в т.ч. дітей до 18 років 33914. Стаціонарне лікування отримали 4742 хворих, із них виписано після одужання – 3697. Померли з діагнозом «пневмонія» 19 осіб, зокрема 3 дітей, секційний матеріал направлено для розшифровки діагнозу в Центральну СЕС м. Києва.

Епідеміологи підкреслили, що цього тижня спостерігається подальше зниження захворюваності на грип і ГРВІ (на 33% порівняно з попереднім тижнем), що нижче рівня епідемічного порогу на 24%, зокрема серед дітей дошкільного віку й школярів. Перевищення епідпорогу на 4,5-28% спостерігається на території 8 міст і районів області (Красноармійськ, Димитрове, Краматорськ, Дебальцеве та ін.)

В облСЕС зазначили, що у зв`язку зі стабілізацією епідемічної ситуації по грипу й ГРВІ, на державному й обласному рівні ухвалено рішення відновити роботу навчально-виховних установ залежно від епідемічної ситуації на кожній адміністративній території. Відповідні рішення ухвалено органами виконавчої влади міст і районів. Рішеннями міських надзвичайних протиепідемічних комісій, у зв`язку з перевищенням рівня епідпорогу серед дітей, продовжено обмежувальні заходи в дитячих дошкільних закладах м. Димитрова до 26 листопада включно й дитячих дошкільних закладах і школах м. Красноармійська до 25 листопада.