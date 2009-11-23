У 5 районах Вінниччини карантин продовжено до 25 листопада

У 5 районах Вінницької області карантин продовжено до 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні обласного та міського протиепідемічних штабів.

Карантин до 25 листопада продовжено у Барському, Немирівському, Гайсинському, Тульчинському та Хмільницькому районах.

У Вінниці захворюваність нижче епідемпорогу на 20%. Відтак з 23 листопада у навчальних закладах відновлять навчальний процес.

В усі школи та дитячі садки котельні вже подали тепло, санепідемстанція перевірила якість води, лікарі дитячих поліклінік готові проконтролювати стан здоров`я дітей, які з понеділка підуть до садків та шкіл. Міський голова Володимир ГРОЙСМАН поставив перед медиками завдання уважно стежити за станом здоров’я дітей протягом усього наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, У Вінниці у зв’язку з відновленням навчання з 23 листопада у всі навчальні заклади та дитячі садочки міста будуть додатково направлені лікарі для перевірки стану здоров`я дітей.