У Луцьку з початку року від укусів собак постраждало понад 400 осіб

У Луцьку з початку року від укусів собак постраждало 434 особи. З них 148 дітей. Госпіталізовано - 77 дорослих та 25 дітей.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні охорони здоров`я, серед тварин, які покусали людей, тільки половина бродячих собак, решта - мають господарів.

Як розповіли у прес-службі Луцької мерії, кошти на проведення вакцинації проти сказу протягом останніх років передбачаються у кошторисі міської клінічної лікарні. У минулому році було виділено 37,2 тис. грн., на цей рік передбачено 58.4 тис. грн. Вартість одного курсу вакцинації із 6 ін`єкцій проти сказу становить 414 грн. Частині укушених за медичними показаннями проводиться введення антирабічного гамаглобуліну, 1 доза якого коштує 380 грн.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у травмпункт після укусів собак звернулося 572 особи, з них 127 дітей.