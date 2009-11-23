Сигарети популярних марок кишать небезпечними бактеріями

Американські дослідники вибірково перевірили склад сигарет декількох популярних марок і встановили, що бактеріями заражені практично всі.

Авторами дослідження виступили два фахівці Університету Мериленду - один з них - еколог-мікробіолог, інший спеціалізується на впливі навколишнього середовища на здоров`я людини. В ході роботи вони вибірково перевірили склад сигарет декількох популярних марок і встановили, що бактеріями заражені практично всі. Причому, як кажуть дослідники, вони наперед були готові до подібного результату, але реальна кількість мікроорганізмів, які вони виявили, набагато перевершувала всі попередні розрахунки.

Примітно, що кількість і видовий набір бактерій були однакові практично для всіх марок сигарет. Серед найнебезпечніших мікроорганізмів, знайдених в тютюновій продукції, - акінетобактерії (інфікують легені і кров), паличкоподібні бактерії (в основному викликають шлунково-кишкові захворювання, в т.ч. виразку), бурхолдерії (деякі види провокують інфекції дихальних шляхів), клостридії (збудник багатьох харчових отруєнь і інфекцій легенів), клебсієлли (інфекції легенів і крові) і синегнійна паличка (вважається причиною близько 10% всіх випадків внутрішньолікарняних інфекцій).

Гучніших заяв учені робити поки не наважуються. Їм ще належить з`ясувати, як саме ці бактерії здатні впливати на людський організм і наскільки вони реально небезпечні. Але згідно попередній гіпотезі, мікроорганізми, що мешкають в сигаретах, здатні «отруїти» організм не тільки самого курця, але і того, хто вдихає тютюновий дим опосередковано.

aif.ru