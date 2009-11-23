У Запорізькій області смертей на виробництві поменшало на 25%

У Запорізькій області рівень смертельного травматизму на виробництві знизився більш ніж на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби Запорізького теруправління Держгірпромнагляду, за 10 місяців 2009 р. в регіоні зафіксовано 14 випадків виробничого травматизму зі смертельним наслідком, що на 26,4% менше відповідного показника січня-жовтня 2008 р., коли в області в результаті нещасних випадків на виробництві загинули 19 чоловік.

"Найбільше нещасних випадків зі смертельним наслідком зафіксовано в будівельній галузі, агропромисловому комплексі і соціально-культурній сфері", - повідомили в Держгірпромнагляду.

Основними причинами загибелі людей у робочий час у запорізькій області як і раніше залишаються ДТП, падіння з висоти, попадання під деталі, що обертаються, на частку яких традиційно припадає понад 2/3 усіх фактів виробничого травматизму з летальним результатом.