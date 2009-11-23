Ракові клітини виловлюватимуть з кровоносних судин

Рання діагностика пухлини украй важлива для успішної боротьби із захворюванням. Нетривіальний крок в цьому напрямі зробила група учених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA). Вона створила мініатюрний аналог липкої стрічки для мух, який здатний ефективно виловлювати з кровотоку ракові клітини.

Новий пристрій є кремнієвою пластинкою розміром 1 на 2 сантиметри. Її покриває кремнієвий же ліс з колон поперечником в нанометри і довжиною в мікрометри, який має вигляд килима з крупним грубим ворсом. У свою чергу "ворс" цей покритий антитілом anti-EpCAM - білком, здатним розпізнавати і захоплювати ракові клітини. Таку йоршисту пластинку назвали відповідно silicon-nanopillar array (SINP).

membrana.ru