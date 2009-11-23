На Вінниччині відстрілюють лисиць

У Вінницькій області організовуються групи мисливців для відстрілу лисиць у зв’язку із загрозою поширення сказу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Зокрема, зазначається у повідомленні, серед диких тварин основним джерелом поширення сказу є лисиці. Викликає занепокоєння і той факт, що більшість хворих тварин впритул наближаються до людських помешкань. Враховуючи, що сказ є одним із найнебезпечніших хвороб, як для тварин, так і для людей, та з метою покращення епізоотичного стану щодо даної хвороби ухвалено рішення про організацію бригад мисливців – любителів на чолі з єгерями, лісниками та мисливствознавцями. Патматеріал (голови) від відстріляних лисиць відразу мають доставлятися в місцеві державні установи ветеринарної медицини для дослідження на виявлення хвороби.

З початку року із 558 досліджених патологічних матеріалів у 80 виявлено позитивний результат, а 36 з них – за останніх два місяці.

З початку року по видах тварин позитивні становлять: лисиці – 44, коти – 16, собаки – 11, велика рогата худоба – 5 тощо.

За допомогою у медичні заклади після укусів тварин звернулися 2 тис. 628 осіб, з них зафіксовано 23 особи, які покусані хворими тваринами.