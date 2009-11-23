Вакцинація має бути добровільною

Представники низки громадських організацій та рухів закликають владу забезпечити виключно добровільний характер проведення вакцинації від будь-яких хвороб, включаючи грип.

Про це йдеться у відкритій петиції громадянських активістів до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України, текст якої оприлюднено сьогодні на прес-конференції в УНІАН, організованій рухом добровольців „Простір свободи”.

Як повідомила представник „Простору свободи” Валентина ЯНЧУК, цією петицією рух починає в Україні кампанію „Щеплення: свобода вибору”, яку підтримали правозахисники і лікарі.

За її словами, „Простір свободи” стурбований проведенням імунопрофілактики в нашій країні.

“Мабуть уже всім стало ясно, що в нас є великі проблеми з вакцинопрофілактикою в державі. І про це свідчать неодноразові скандали навколо цього питання і стосовно позапланової вакцинації від кору і краснухи, яка спричинила смерть Антона Тищенка, і нещодавні трагічні події в низці областей, коли загинуло дев’ять малюків після вакцинації, хоча офіційно цього не було визнано”, - сказала В.ЯНЧУК.

Вона зазначила, що після смерті дітей Генеральна прокуратура перевірила проведення вакцинації й внесла Міністерству охорони здоров’я припис про усунення порушень.

“Натомість, замість вдосконалення системи імунопрофілактики, МОЗ вирішило зробити більш жорстким законодавство стосовно імунопрофілактики”, - сказала В.ЯНЧУК.

Зокрема, вона звернула увагу на розміщений на сайті МОЗ законопроект ”Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я”. “Цим документом передбачено скасувати заборону на проведення медичних маніпуляцій, що можуть завдати шкоду здоров’ю, і надати право чиновникам на власний розсуд позбавляти громадян конституційного права на особисту недоторканність”, - заявила В.ЯНЧУК.

Вона також зазначила, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №4778, яким передбачається притягувати до відповідальності батьків нещеплених дітей, якщо ці діти захворіють. Водночас законопроектом не передбачено покарання медичного працівника, якщо дитина після вакцинації захворіє або помре.

“В цьому законопроекті є лише (положення) про відшкодування сім’ї потерпілої дитини, але немає такої норми, яка б карала медиків, які неналежним чином підготували дитину до вакцинації”, - сказала В.ЯНЧУК.

Представник „Простору свободи” також наголосила на необхідності вдосконалення нині чинного закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, яким унормовано всі питання імунопрофілактики в Україні, зокрема ст. 15 забороняє дітям, яким не зроблені всі обов’язкові щеплення, відвідувати навчальні заклади.

Посилаючись на результати досліджень Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна, вона поінформувала, що 61,5% українців негативно ставляться до того, що їх зобов’язують робити щеплення, а 82,9% не підтримують ухвалення парламентом закону, згідно з яким дітей без щеплень не приймають в дитсадки і школи.

“Ми не кажемо про те, що щеплення треба скасувати. В жодному разі. Ми кажемо про те, що вакцинація повинна бути індивідуальною, продуманною і професійною”, - наголосила В.ЯНЧУК.

Вона поінформувала, що петицію до вищого керівництва держави підписали вже 6 організацій, серед яких Ліга захисту громадянських прав, Фундація регіональних ініціатив, Демократичний альянс, Центр громадянських свобод та Світло миру. При цьому В.ЯНЧУК наголосила, що документ відкритий до підписання іншими об’єднаннями та рухами, що виступають за свободу вибору щодо проведення щеплень.

У свою чергу, доктор біологічних наук, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика Наталія БЕЛІЦЕР наголосила, що всі законопроекти у сфері імунопрофілактики мають обговорюватися на засіданнях експертної ради, до складу якої повинні входити лікарі та науковці. На її переконання, це дозволить запобігти, наприклад, лобіювання інтересів окремих осіб, корупції та необгрунтованих витрат з держбюджету.

Коментуючи наміри МОЗ вакцинувати від пандемічного грипу понад 10 млн. українців, президент Ліги захисту громадянських прав В’ячеслав КОСТИЛЄВ висловив переконання, що на сьогодні в державі немає підстав для проведення вакцинації в таких масштабах.

“Я хочу заявити, що ні на момент оголошення про наявність епідемії, ні на даний момент нема ніяких документальних підтверджень, що в Україні була чи є епідемія свинячого грипу”, - сказав В.КОСТИЛЄВ.

Підсумовуючи викладене, представники громадськості зазначили, що вимагають припинити переслідування людей за відмову від щеплень, а також закликають народних депутатів відкликати законопроект №4778, оскільки, на їхнє переконання, цей проект є репресивним. Також активісти громадських організацій вимагають повного та об’єктивного інформування населення як про недоліки, так і про переваги вакцинації, ретельного обстеження людей перед вакцинацією для виявлення протипоказань.