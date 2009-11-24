Бруд дітям корисний

Американські фахівці запевняють, що ігри в бруді мають позитивний ефект для шкіри дитини.

Дуже чиста шкіра, на думку учених, менше здатна до регенерації. Вони з`ясували, що бактерії, що живуть на епітелії, допомагають запобігти запаленням при травмах.

Такі бактерії знижують гіперактивну імунну відповідь на порізи і подряпини, через які шкіра опухає.

Експерти стверджують, що це відкриття пояснює так звану "гігієнічну гіпотезу", за якою діти, чия шкіра піддається дії бактерій, менш схильні до алергічних захворювань в майбутньому.

bbc.co.uk