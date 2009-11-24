Бруд дітям корисний
09:05, 24 листопада 2009Країна
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Менше аллергій, шкіра швидше регенерується...
Американські фахівці запевняють, що ігри в бруді мають позитивний ефект для шкіри дитини.
Дуже чиста шкіра, на думку учених, менше здатна до регенерації. Вони з`ясували, що бактерії, що живуть на епітелії, допомагають запобігти запаленням при травмах.
Такі бактерії знижують гіперактивну імунну відповідь на порізи і подряпини, через які шкіра опухає.
Експерти стверджують, що це відкриття пояснює так звану "гігієнічну гіпотезу", за якою діти, чия шкіра піддається дії бактерій, менш схильні до алергічних захворювань в майбутньому.
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