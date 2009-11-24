Видалені груди можна знову виростити

Надію на відновлення загублених в результаті операції з мастектомії грудей дає постраждалим від раку жінкам революційна методика хірургів. Протягом 3-6 місяців в Австралії і Великобританії почнуться її випробування на людях, проте тести на тваринах вже показали, що термін "вирощування" нової грудної залози становитиме лічені місяці.

Запропонована дослідницькою групою з Мельбурнского Інституту Мікрохірургії новітня техніка "Неопіки" припускає використання невеликої кількості жирових клітин, що забираються у пацієнтки. Під шкіру при цьому імплантується біологічно сумісний каркас, який повинен задати остаточний розмір відновлених грудей. Одержаний же клітинний матеріал обробляється в лабораторії - в ньому підвищується концентрація стовбурових клітин, а потім близько 5 млн одержаного складу вводиться в простір, що утворився під тимчасово імплантованою конструкцією. Порожнина, крім того, під`єднується до кровоносних судин в районі пахви.

Після видалення тимчасового каркаса груди пацієнтки на дотик ставатимуть такими ж, як натуральні, відзначають медики. Нова технологія, вважають вони, з часом здатна витіснити силіконові імплантанти.

ami-tass.ru