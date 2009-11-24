Суд виправдав лунатика, який убив уві сні власну дружину

Королівський суд валлійського міста Суонсі виправдав жителя Південного Уельсу 59-річного Брайана Томаса, який уві сні убив власну дружину. Це рішення було ухвалене на тій підставі, що вбивця не відав, що творив.

Свій страшний вчинок він зробив неусвідомлено під час чергового нападу лунатизму, що трапився з ним під час відпустки в липні минулого року. Разом з своєю дружиною Крістіною Томас подорожував в автофургоні по валлійських дорогах. Для ночівлі подружжя заїхало на один з караван-парків у селі Аберпорт на березі Ірландського моря. У якийсь момент Томаси почули як десь поряд заскреготали колеса і заскрипіли гальма. Подружжя вирішило, що в караван-парк нагрянула компанія молодих і галасливих рейсерів. Усвідомлюючи, що спокою їм не буде, вони перепарковали свій автофургон на тихішій верхній стоянці і лягли спати. Вночі Брайану наснився сон, ніби один з рейсеров проник в їх автофургон. Після цього Томас почав захищати свою територію від вторгнення зловмисника і врешті-решт переміг непрошеного гостя. Прокинувшись уранці, він виявив, що "зловмисником" виявилася Крістіна, яка до того моменту була вже мертва. Усвідомивши, що під час перебування в сомнабулічному стані він убив свою улюблену дружину, з якою щасливо прожив 40 років, Брайан негайно подзвонив по телефону "999" і повідомив оперативні служби про свій вчинок.

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