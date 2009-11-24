Гроші стимулюють роботу мозку

Отримання грошового прибутку активує роботу мозку, виявили японські неврологи лікарні Ракувакай-Отова і Університету Кіото. Навіть сама можливість одержати фінансову винагороду активує мозкову область під назвою стріатум або смугасте тіло. Дослідники зміряли активність стріатуму у 17 добровольців, яким запропонували виконати завдання з грошовими призами.

Виявилось, що чим вища була запропонована грошова сума, тим вищий рівень активації мозкової діяльності. Крім того, активність мозку була сильніша при виборі кнопки з високою ймовірністю ризику і при придбанні додаткових фінансів. При придбанні грошей їх сума не мала значення для стимулювання стріатуму, хоча діяльність цієї ділянки мозку в цілому підвищилася при спогляданні загальної суми, яку міг виграти будь-якому з учасників. Таким чином, учені зробили висновок, що захоплення азартними іграми і схильність до ризикованих операцій з крупними грошовими сумами пов`язані з активацією стріатуму як з основної мозкової ділянки, відповідальної за отримання психо-емоційної нагороди.

allhotnews.ru