Фракція Партії регіонів на позачерговому засіданні Верховної Ради України у четвер, 26 листопада, скоріше за все, не голосуватиме за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Думаю, що один мільярд гривень не можна викидати на епідемію, якої не існує. Треба, щоб гроші були передані на підвищення зарплат та пенсій. Тому, скоріш за все, в четвер ми не будемо голосувати за подолання вето Президента”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип. За даний закон проголосував 401 народний депутат.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Тиждень тому перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ в інтерв’ю журналістам зазначив, що «логічно буде подолати вето Президента на даний закон». «Наша фракція дотримується саме такої точки зору», - додав він.