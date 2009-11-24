На Донеччині від пневмонії померло 20 осіб

У Донецькій області від пневмонії померло 20 осіб, серед них троє дітей.

Про це УНІАН повідомила сьогодні виконувач обов`язків Головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

Згідно з повідомленням, секційний матеріал померлих направлений для розшифровки діагнозу в Центральну СЕС м. Києва.

Характеризуючи епідситуацию по області в цілому, лікар зазначила, що протягом минулої доби було зареєстровано 758 звернень за медичною допомогою хворих на ГРВІ, грип та їх ускладнення.

Від початку епідемії – з 30 жовтня – загальна кількість хворих становить 93 тис. 305 осіб, зокрема 34 тис. 899 дітей віком до 18 років. Стаціонарне лікування отримали 5 тис. 38 хворих, із них вже виписані по одужанню – 3 тис. 935 людей.

За словами епідеміологів, минулого тижня спостерігалося подальше зниження рівня захворюваності на грип і ГРВІ (на 33% порівняно з попереднім тижнем), який був нижчим за рівень епідемічного порогу на 24%, зокрема й серед дітей дошкільного віку і школярів.

Водночас перевищення епідпорогу на 4,5-28% спостерігається на території 8 міст і районів області, зокрема, у містах Красноармійськ, Димитров, Краматорськ, Дебальцеве та інших.

За даними вірусологічних досліджень, в етіології захворювань переважають збудники грипу типу А.

Л.ГУСЄВА також повідомила, що в діагностичній лабораторії Донецької облСЕС проведені перші дослідження 24 зразків інфекційного матеріалу, в 7 випадках встановлена наявність вірусу грипу А/H1N1. Таким чином, на сьогодні в області зареєстровані 12 випадків лабораторно підтвердженого грипу А/H1N1.