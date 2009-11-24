Місія ВООЗ сьогодні розкаже Тимошенко про свої висновки

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні візьме участь у підсумковій зустрічі з представниками Місії ВООЗ в Україні на чолі із заступником регіонального керівника ВООЗ Нати МЕНАБДЕ.

Як повідомляє Урядовий портал, початок зустрічі – 11.00.

Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

Акредитація до 10.00 за телефонами: 256-65-71, 256-75-94, 256-66-43, 067-230-17-05, 067-656-52-40.