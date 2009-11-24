ВООЗ надасть Україні 5 мільйонів доз вакцин від пандемічного грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцин для профілактики пандемічного грипу.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це було домовлено під час зустрічі глави держави Віктора ЮЩЕНКА з експертами ВООЗ, присвяченій ситуації з подоланням епідемії грипу в Україні.

На зустрічі Президент наголосив, що Україна надає особливо важливого значення діяльності експертної групи ВООЗ в Україні у контексті визначення подальших напрямків боротьби зі спалахом епідемії, створення передумов для готовності раціонально протидіяти наступним хвилям епідемічного процесу в разі їх виникнення.

«Для України надзвичайно важлива невідкладна практична дія щодо боротьби з епідемією грипу, враховуючи, що друга і третя хвиля будуть жорстокішими», – сказав В.ЮЩЕНКО.