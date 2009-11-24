1 грудня відбудеться акція “SOS. Врятуй Україну від СНІДу!”

1 грудня в Україні відбудеться акція “SOS. Врятуй Україну від СНІДу!”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН представник Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (Всеукраїнська мережа ЛЖВ), що виступила організатором акції, Дмитро ШЕРЕМБЕЙ.

За його словами, акція пройде по всій Україні. Він нагадав, що 1 грудня - Міжнародний день боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Д.ШЕРЕМБЕЙ звернувся до найбільш рейтингових кандидатів у президенти України з проханням продемонструвати свою увагу до боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні.

Він повідомив, що Всеукраїнська мережа ЛЖВ сьогодні розвезе по штабах кандидатів у президенти Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЯНУКОВИЧА, Володимира ЛИТВИНА та Арсенія ЯЦЕНЮКА “частини рятівного круга, який стане символом порятунку України від епідемії СНІДу”.

За його словами, 1 грудня ці кандидати мають принести ці частини до меморіалу “Червона стрічка” у Києві з тим, щоб продемонструвати свою готовність боротися з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні на посту Президента України.

Д.ШЕРЕМБЕЙ наголосив, що за роки незалежності України “жоден Президент, жоден прем’єр-міністр України не заявив, що він буде конкретно робити для того, щоб зупинити епідемію”.

Він зазначив, що епідемія в Україні сьогодні “підійшла до тієї критичної межі, коли або ми її локалізуємо, або вже нічого пізніше не можна буде зробити”.

За словами Д.ШЕРЕМБЕЯ, Україна зараз стоїть перед тим, який “сценарій розвитку подій обрати - сценарій африканських країн, де кожна друга дитина народжується з цим захворюванням і вже нічого в цьому питанні виправити не можна, і сценарій європейських країн, де епідемії зупинились”.

Згідно з даними Всеукраїнської мережі ЛЖВ, кожного дня близько “200 виборців стають ВІЛ-інфікованими”. “Через нестачу ліків, корупційні схеми закупівель і неготовність перших осіб держави взяти на себе відповідальність за поширення ВІЛ/СНІДу 3% виборців уражені цією епідемією”, - зазначено у прес-релізі організації, поширеному на прес-конференції.

Також у документі йдеться, що, “за оціночними даними, в Україні живуть близько 550 тисяч ВІЛ-позитивних людей”.

Виконавчий директор Всеукраїнського благодійного фонду “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” Наталія ПІДЛІСНА наголосила на прес-конференції, що національна програма бороби зі СНІДом в Україні “не дуже виконується”. За її словами, досить обмежене фінансування, яке передбачене програмою, на сьогодні скорочене.

Вона зауважила, що на сьогодні хворі залишаються наодинці зі своїми проблемами, і саме громадські організації залишаються для них єдиною допомогою.

Д.ШЕРЕМБЕЙ додав до цього, що на сьогодні потребують лікування 30 тисяч жителів України, але забезпечені лікуванням лише 11 тисяч.

Представник Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” Паола ПАВЛЕНКО повідомила, що нещодавно фонд разом з іншими партнерами “закінчив першу велику програму, яка фінансувалася Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією”.

За її словами, “досягненням стало те, що уряд взяв на себе зобов’язання щодо антиретровірусного лікування понад 6 тисяч людей”.

Як сказала П.ПАВЛЕНКО, важливо, щоб відповідальні за закупівлю ліків в Україні робили це “за цінами, які співставні з міжнародними”.

П.ПАВЛЕНКО зазначила, що на сьогодні громадські організації більше опікуються профілактикою даного захворювання, і важливо, щоб більш згуртовано працювали громадські організації разом з органами влади на місцях.