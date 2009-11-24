У грудні Україна отримає першу партію пандемічної вакцини

Всесвітня організація охорони здоров`я готова вже в грудні надати Україні першу партію пандемічної вакцини як гуманітарну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ сьогодні під час зустрічі в Києві з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«ВООЗ фактично готова надати першу партію вакцини вже в грудні, але для цього має бути проведена необхідна підготовча робота», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

Представник ВООЗ пояснила, що Україна має провести підготовчу роботу з кількох етапів, зокрема переглянути законодавчу базу, що стосується вакцинації, насамперед, спрощення процедури реєстрації вакцин. «ВООЗ рекомендує країнам переходити на прискорену процедуру реєстрації тих вакцин, які постачає ВООЗ», - додала вона.

Н.МЕНАБДЕ підкреслила, що Всесвітня організація охорони здоров`я постачає тільки прекваліфіковані вакцини. «А це означає, що ВООЗ гарантує, що якість і безпека перевірені дуже суворими випробуваннями», - пояснила вона.

За словами представника ВООЗ, діюча в Україні процедура реєстрації вакцин є дуже тривалою, і через це може бути втрачений час у боротьбі з епідемією.

Н.МЕНАБДЕ повідомила, що Всесвітня організація охорони здоров`я готова надати Україні у вигляді гуманітарної допомоги 5 млн. доз пандемічної вакцини, що дасть змогу провакцинувати близько 10% населення.

Н.МЕНАБДЕ також додала, що для того, щоб Україна була включена в графік розподілу вакцин, необхідно надати ВООЗ лист про наміри розпочати вакцинацію. «Лист про наміри відображає наміри уряду приступити до вакцинації і в той же час означає, що країна бере на себе відповідальність не мати претензій до виробників у разі, якщо раптом щось станеться», - повідомила представник ВООЗ.

Також Н.МЕНАБДЕ повідомила, що на сьогодні пандемічна вакцина застосовується в 16 країнах світу, в яких використовується 65 млн. доз.

«Виходячи з даних цих країн, ми бачимо, що профіль безпеки нової пандемічної вакцини навіть кращий, ніж профіль безпеки добре відомої нам вакцини проти сезонного грипу, тому в нас немає таких серйозних побоювань, які стримували б ВООЗ від рекомендацій використовувати цю вакцину», - пояснила Н.МЕНАБДЕ.