Польща надала українцям допомоги на 5,5 млн. грн.

Найбільший західний сусід України Польща надала українським громадянам допомоги для боротьби із епідемією грипу на суму 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в українському посольстві у Варшаві, де сьогодні чергова польська компанія передала допомогу українцям.

Посол України у Польщі Олександр МОЦИК подякував представникам компанії Reinhold Polska, котра закупила 10 тис. марлевих пов’язок, що будуть передані медичним закладам на українському Сході, зауваживши, що поляки належать до націй, що найактивніше допомагають українцям боротися із епідемією.

„Це свідчення солідарності доброго друга-сусіда”, - сказав посол.

За даними посольства України, на сьогодні місцеві органи влади Польщі, громадські організації та фірми передали 360 тис. марлевих пов’язок, понад 2 тис. упаковок препарату «Таміфлю», більше 10 тис. упаковок інших медичних препаратів та інше.

Крім цього, українським лікарням було передано медичне обладнання, серед якого дихальні апарати, 2 стаціонарно-переносні кардіомонітори та 2 інфузійні помпи та переносний дефібрилятор.

У посольстві додали, що 15 листопада Польське публічне телебачення (TVP 1) провело в прямому ефірі доброчинний концерт за участю провідних польських і українських виконавців, під час якого було організовано перерахування грошей на спеціальний рахунок з допомогою SMS.

Головними отримувачами допомоги стали Львівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська області.

Гуманітарні вантажі були відправлені також до Закарпатської, Вінницької, Рівненської, Житомирської, Чернівецької та Київської областей.

Ще ціла низка організацій і структур продовжують здійснювати збір допомоги для України, яку передбачається відправити ближчим часом.

Представник посольства додав УНІАН, що насправді поляки надали більше допомоги, ніж зареєструвало посольства, оскільки багато медикаментів та інших засобів й обладнання передавалося безпосередньо партнерам в Україні.