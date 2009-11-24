На Кіровоградщині від пневмонії померли ще двоє осіб

Протягом минулих вихідних у Кіровоградській області від пневмонії померли двоє осіб, таким чином кількість смертей унаслідок хвороби у регіоні збільшилася до шести.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Наталія ГОРБЕНКО.

За її словами, в реанімаційних відділеннях лікувальних закладів області із застудними захворюваннями зараз перебувають 12 осіб.

Як повідомив головний державний санітарний лікар Кіровоградської області Федір ЧОРНИЙ, з початку епідемії в області на ГРВІ та грип захворіли майже 24 тис. осіб. Усього за цей період було госпіталізовано 1 тис. 853 особи. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 655 мешканців області.

Також Ф.ЧОРНИЙ зазначив, що на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада карантинні заходи скасовані у більшості районів Кіровоградщини, за винятком Кіровоградського, Устинівського, Олександрівського і Новоукраїнського районів, де карантин продовжений до 27 листопада. Ще у двох районах зараз вирішується питання про відновлення навчання у школах.